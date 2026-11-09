GKV Özel İlkokulu öğretmenlerinden "Student-Centered Classrooms" eğitimi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu olarak, IB PYP (Primary Years Programme) vizyonumuz doğrultusunda eğitimöğretim kalitemizi sürekli yukarı taşımaya, yenilikçi ve öncü adımlar atmaya devam ediyor.

GKV Özel İlkokulu İngilizce öğretmenleri, "StudentCentered Classrooms" (Öğrenci Merkezli Sınıflar) başlıklı özel eğitime katılarak mesleki bilgi ve deneyimlerini bir üst seviyeye taşıdılar. Gerçekleştirilen bu anlamlı eğitimde; öğrenci merkezli öğrenme ortamlarının inşası, öğrencilerin sürece aktif katılımı ve öğrenen özerkliğinin en etkin şekilde desteklenmesi konuları derinlemesine ele alındı.

Eğitim sürecinde, öğrencilerimizin benzersiz merak duygusu, ilgi alanları ve bireysel ihtiyaçlarının merkeze alındığı dinamik sınıf ortamları masaya yatırıldı. Aynı zamanda öğrenme sürecinde çocukların kendi seslerini duyurabilmelerinin, bilinçli seçimler yapabilmelerinin ve harekete geçebilmelerinin taşıdığı kritik önem vurgulanırken; öğretmenin bilgi aktaran değil, öğrenme yolculuğuna rehberlik eden, merakı körükleyen ve yönlendiren modern rolü detaylıca incelendi.

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Öğrenci merkezli, dinamik ve keşfetmeye dayalı bir eğitim

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, gerçekleştirilen eğitimin ardından yaptığı değerlendirmede öğretmenlerin gayretlerini överek emeği geçen herkese teşekkür etti. Gürsel, "Gaziantep Kolej Vakfı olarak temel hedefimiz, çocuklarımızın yalnızca akademik olarak değil; sorgulayan, kendi öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu alan ve merak duygusu hiç sönmeyen bireyler olarak yetişmesidir. IB PYP felsefemizi sınıflarımıza en nitelikli şekilde taşıyan, kendini sürekli geliştiren değerli İngilizce öğretmenlerimizi bu gayretlerinden ötürü yürekten kutluyorum. Öğrenci merkezli, dinamik ve keşfetmeye dayalı bir eğitim iklimini kurumumuzda yaşatmaya devam edeceğiz. Bu kıymetli çalışmada emeği geçen tüm öğretmen ve idareci arkadaşlarımıza teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

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Sözlerine devam eden Gürsel, "IB PYP’nin sorgulamaya dayalı öğrenme felsefesiyle birebir örtüşen bu verimli eğitim; öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine güçlü bir katkı sağlarken, sınıflarımızda çok daha katılımcı, anlamlı ve öğrenci odaklı deneyimler tasarlama hedefimizi de perçinledi. Öğrenmenin merkezinde öğrencilerimizin yer aldığı; merakın, keşfetmenin ve üretmenin güç kazandığı ilham dolu sınıflar için gelişmeye, üretmeye ve öğrenmeye devam ediyoruz" diye konuştu.