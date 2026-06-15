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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Gaziantep'te ilçe kongrelerine katıldı

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "5. Olağan Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Kongresi"ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 00:24 Güncelleme:
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Gaziantep'te ilçe kongrelerine katıldı

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "5. Olağan Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Kongresi"ne katıldı.

        Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ilçe kongrelerinde konuşan Yapıcıoğlu, Gaziantep'te olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Kongrelerin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Yapıcıoğlu, kongrelerin bayrak yarışı olduğunu söyledi.

        Muhalefeti eleştiren Yapıcıoğlu, "Şu anda milletin gündemi geçimken, Gazze'yken, aileyken, gençlikken, kendi gündemini milletin gündemi haline getirmeye çalışan, birbirlerini ihanetle, hırsızlıkla, pavyonculukla itham eden, suçlayan parti genel merkezlerini görüyorsunuz. Hep beraber ibretle izliyoruz." diye konuştu.

        CHP'de yaşananların maalesef bütün basının gündeminde olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Hangi televizyonu açıyorsanız aynı şey konuşuluyor. Lehte veya aleyhte, insanlar görüş beyan ediyor. Daha önce de söyledim, CHP'nin iç işleyişi bizi ilgilendirmez. Fakat dışarıya taşan kısımları, o pis kokular bütün toplumu rahatsız ediyor. Bizi de rahatsız ediyor." dedi.

        "Biz ilk günden beri dürüst siyaset gerçek adalet diyoruz. Biz siyaseti dürüstçe yapacağız. Doğruyu kim yaparsa yapsın o doğrunun ve doğru yapanın hakkını vereceğiz, yanlışı da kim yaparsa yapsın o yanlışı usulünce eleştireceğiz." diyen Yapıcıoğlu, darbeci zihniyetle yapılan anayasanın da değişmesi gerektiğini kaydetti.

        Gazze'de soykırımın devam ettiğini belirten Yapıcıoğlu, Müslüman ülkelerin, siyonistlerin kendilerini sırayla yok etmesini istemiyorlarsa birleşmeleri gerektiğini vurguladı.

        Kongrede Abdulhakim Övet Şahinbey İlçe Başkanı seçildi, mevcut başkan Şehitkamil İlçe Başkanı Adem Kılıç, güven tazeledi.

        Programa HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İl Başkanı Faruk Göçer ve partililer katıldı.

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