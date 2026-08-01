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        Irak ile imzalanan anlaşmalar Güneydoğulu ihracatçıları sevindirdi

        Türkiye ile Irak arasında imzalanan 5 anlaşma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçı ve sanayiciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Irak ile imzalanan anlaşmalar Güneydoğulu ihracatçıları sevindirdi

        Türkiye ile Irak arasında imzalanan 5 anlaşma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçı ve sanayiciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Mete Akcan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin 28 Temmuz'daki görüşmesinin ardından iki ülke arasında imzalanan 5 anlaşmanın bölge iş dünyası açısından önemli fırsatlar barındırdığını belirtti.

        Akcan, anlaşmaların yalnızca lojistik alanında değil, tarım, gümrük, yatırım ve enerji başta olmak üzere ticaret ekosisteminin farklı alanlarında yeni imkanlar oluşturabileceğini ifade etti.

        Türkiye ile Irak arasındaki ticari ve diplomatik ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınmasına katkı sağlayacak mutabakatların bölge sanayicisi ve ihracatçıları açısından çok yönlü fırsatlar sunduğunu kaydeden Akcan, atılan adımların bölgesel kalkınmaya da önemli katkı sağlayacağına inandıklarını aktardı.

        Paketin önemli başlıklarından biri olan Kalkınma Yolu Projesi'nin uluslararası ticaret açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çeken Akcan, projenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lojistik konumunu daha da güçlendireceğini belirtti.

        Akcan, şu değerlendirmede bulundu:

        "Basra Körfezi'ndeki Büyük Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye sınırına ve oradan Avrupa'ya uzanacak olan Kalkınma Yolu Projesi, küresel ticaret akışında önemli bir alternatif koridor oluşturma potansiyeline sahip. Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak bu stratejik hattın merkezinde yer alıyoruz. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Orta Doğu ve Körfez pazarlarına erişim sürelerinin kısalması, lojistik maliyetlerinin azalması ve sanayicimizin rekabet gücünün önemli ölçüde artması bekleniyor."

        Akcan, imzalanan diğer 4 anlaşmanın da Güneydoğulu üreticilerin saha operasyonları ve ihracat kapasitesine katkı sunacağını ifade etti.

        Irak'ın firmalar açısından her zaman en önemli ihracat pazarları arasında yer aldığına işaret eden Akcan, şunları kaydetti:

        "İmzalanan bu 5 kapsamlı anlaşmanın, tekstilden gıdaya, halıdan kimyaya, çimentodan demir-çeliğe kadar birçok temel sektörümüzde üretim ve ihracat kapasitesinin artmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye ile Irak arasında geliştirilen bu kapsamlı işbirliği yaklaşımının, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendireceğine ve bölge ekonomisine uzun vadeli katkılar sunacağına inanıyor, anlaşmaların iş dünyamız ve ihracatçılarımız için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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