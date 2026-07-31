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        Gaziantep'te 10. Hemşehri Dernekleri Festivali başladı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince bu yıl 10'uncusu düzenlenen Hemşehri Dernekleri Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 23:52 Güncelleme:
        Gaziantep'te 10. Hemşehri Dernekleri Festivali başladı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince bu yıl 10'uncusu düzenlenen Hemşehri Dernekleri Festivali başladı.

        Derneklerin yanı sıra Gaziantep, çevre iller ve KKTC'deki belediyeler ile Uluslararası Demokratlar Birliğine (UID) ait stantların da bulunduğu festival için Festival Park'ta açılış töreni düzenlendi.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada, ülkenin her bir metrekaresinin değerli olduğunu belirterek, "Gaziantep, çok kadim bir kent. Misafirperverlik ve ev sahipliği özelliğini yüzlerce yıldır bünyesinde barındıran bir kent. Sadece gastronomi ve sanayi kenti değil. Tarihi, kültürü, tarımı, birbirinden çok fazla özelliği olan bir kent." diye konuştu.

        Vali Çeber, Gaziantep'in "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna en çok katkı sunan kentlerden olacağını söyledi.


        Kilis Valisi Ömer Kalaylı da yurdun dört bir yanından gelen hemşehri derneklerinin aynı çatı altında buluşmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Bu anlamlı organizasyon, ortak kültürümüzü, köklü değerlerimizi ve kardeşlik bağlarımızı yaşatan, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiren çok kıymetli bir buluşmadır." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in modelinin "ben değil, biz demek" olduğunu dile getirerek, şanlı ve şerefli bir tarihin emanetçileri olduklarını ve buna sahip çıkmanın en büyük görev olduğunu kaydetti.

        AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Fatma Ataseven de kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Kültürümüzü yaşatırken birlik şuurumuzu güçlendirmek, farklılıklarımızı ayrışma sebebi değil zenginlik vesilesi olarak görmek hepimizin müşterek sorumluluğudur. Burada kurulan her bir dostluk yeni işbirliklerinin, yeni kardeşliklerin ve yeni başarı hikayelerinin temelini atacaktır." diye konuştu.

        Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan da 4 kıtada, 35 ülkede, 60 bölgede çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Büyük bir heyecanla geldiğimiz vatanımızda böyle özel etkinliklerle buluşmak, unutulmayacak hatıralar biriktirmek bizler için çok değerli ve kıymetli. Bu tür etkinlikler hemşerilerimizin ve yurt dışındaki Türklerin birlik ve beraberliğini güçlendirmekte, aramızdaki bağları ise kuvvetlendirmektir. Özellikle yurt dışında yetişen nesillerimizin kültürlerini tanıması ve milli değerlerini pekiştirmeleri bizim için çok büyük önem arz etmektedir. Yurt dışında yaşayan gençlerimizin ana vatanımıza olan bağlılıklarının ve aidiyet duygularının gelişmesi için gösterdiğimiz çabalara belediyemizin hazırladığı bu kıymetli organizasyon büyük katkı sağlamaktadır."

        Törende ilçe belediye başkanları ile KKTC'nin Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay da konuşma yaptı.


        Vali Çeber ile beraberindekiler, Festival Park'ta, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'in yöresel ürünlerinin yer aldığı "Anadoludakiler İpekyolu Pazarı"nın açılışını gerçekleştirdi.

        Daha sonra katılımcılar, stantları ziyaret etti.

        Etkinlikler 3 gün sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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