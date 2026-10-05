Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Irak'ın Egemenlik ve Milli Günü Gaziantep'te kutlandı

        Irak'ın Egemenlik ve Milli Günü Gaziantep'te kutlandı

        Gaziantep'te, Irak'ın Egemenlik ve Milli Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 21:39 Güncelleme:
        Irak'ın Egemenlik ve Milli Günü Gaziantep'te kutlandı

        Gaziantep'te, Irak'ın Egemenlik ve Milli Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Vali Kemal Çeber, bir otelde düzenlenen programda, Türkiye olarak her gün gelişen, ilerleyen Irak'ı görmekten son derece mutlu olduklarını söyledi.

        Irak'ın daha da ileri gideceğini ifade eden Çeber, "Irak'la beraber Türkiye, Suriye ve tüm bölge, tüm kardeşlerimiz, tüm dost ülkelerimiz, dost ve kardeş bu coğrafya, insanları ve devletleri hep beraber ileriye doğru gitsin." dedi.

        Bu coğrafyada bağımsızlık için mücadele edenleri saygı, minnet ve şükranla andığını kaydeden Çeber, Filistin'in bağımsızlığı için dua ettiklerini kaydetti.

        REKLAM

        Bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Çeber, "Her gün gelişen, daha ileriye giden, refah seviyesini artıran Irak, bizim için memnuniyet vericidir. Bundan sonra da çok daha ileriye gideceğine inanıyoruz. Bunun için elimizden gelen ne varsa, yardımcı olmaya, yanınızda olmaya, sizler için dua etmeye devam edeceğiz. Irak'ı ve Iraklı kardeşlerimizi çok seviyoruz ve onlarla beraber geleceğe emin adımlarla yürümek istiyoruz." diye konuştu.

        Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Botan Dizayee, Irak halkının gönlünde müstesna bir yere sahip olan iki önemli milli gün vesilesiyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        REKLAM

        Egemenlik Günü'nün, çağdaş Irak'ın tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Dizayee, şunları kaydetti:

        "Irak halkının devlet egemenliğini ve milli karar alma iradesini güçlendirme, anayasal kurumların ülkenin güvenlik ve istikrarının korunması ve halkının çıkarlarının gözetilmesindeki rolünü pekiştirme yönündeki iradesini yansıtmaktadır. Aynı zamanda Irak Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü de kutlarken, binlerce yıllık köklü Irak tarihini ve medeniyetini, Mezopotamya topraklarının insanlık medeniyetinin gelişimine yaptığı eşsiz katkıları gururla hatırlıyoruz."

        Programa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosu Ali Mustafa, iş insanları ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        Şanlıurfa uçağında bomba ihbarı
        Şanlıurfa uçağında bomba ihbarı
        Mekke İttifakı'nın genel sekreteri belli oldu
        Mekke İttifakı'nın genel sekreteri belli oldu
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        17 il için kuvvetli sağanak uyarısı
        17 il için kuvvetli sağanak uyarısı
        Neye niyet neye kısmet
        Neye niyet neye kısmet
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Gaziantep'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü programı düzenlendi
        Gaziantep'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü programı düzenlendi
        Gaziantep'te Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası düzenlendi
        Gaziantep'te Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası düzenlendi
        Gaziantep'te şeker pancarı hasadı sürüyor
        Gaziantep'te şeker pancarı hasadı sürüyor
        Gaziantep'te sağanak etkili oldu
        Gaziantep'te sağanak etkili oldu
        Gaziantep'te Prof. Dr. İlber Ortaylı Arkeoloji ve Türkoloji İhtisas Kütüpha...
        Gaziantep'te Prof. Dr. İlber Ortaylı Arkeoloji ve Türkoloji İhtisas Kütüpha...