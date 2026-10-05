Irak'ın Egemenlik ve Milli Günü Gaziantep'te kutlandı

Gaziantep'te, Irak'ın Egemenlik ve Milli Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Vali Kemal Çeber, bir otelde düzenlenen programda, Türkiye olarak her gün gelişen, ilerleyen Irak'ı görmekten son derece mutlu olduklarını söyledi.

Irak'ın daha da ileri gideceğini ifade eden Çeber, "Irak'la beraber Türkiye, Suriye ve tüm bölge, tüm kardeşlerimiz, tüm dost ülkelerimiz, dost ve kardeş bu coğrafya, insanları ve devletleri hep beraber ileriye doğru gitsin." dedi.

Bu coğrafyada bağımsızlık için mücadele edenleri saygı, minnet ve şükranla andığını kaydeden Çeber, Filistin'in bağımsızlığı için dua ettiklerini kaydetti.

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Bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Çeber, "Her gün gelişen, daha ileriye giden, refah seviyesini artıran Irak, bizim için memnuniyet vericidir. Bundan sonra da çok daha ileriye gideceğine inanıyoruz. Bunun için elimizden gelen ne varsa, yardımcı olmaya, yanınızda olmaya, sizler için dua etmeye devam edeceğiz. Irak'ı ve Iraklı kardeşlerimizi çok seviyoruz ve onlarla beraber geleceğe emin adımlarla yürümek istiyoruz." diye konuştu.

Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Botan Dizayee, Irak halkının gönlünde müstesna bir yere sahip olan iki önemli milli gün vesilesiyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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Egemenlik Günü'nün, çağdaş Irak'ın tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Dizayee, şunları kaydetti:

"Irak halkının devlet egemenliğini ve milli karar alma iradesini güçlendirme, anayasal kurumların ülkenin güvenlik ve istikrarının korunması ve halkının çıkarlarının gözetilmesindeki rolünü pekiştirme yönündeki iradesini yansıtmaktadır. Aynı zamanda Irak Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü de kutlarken, binlerce yıllık köklü Irak tarihini ve medeniyetini, Mezopotamya topraklarının insanlık medeniyetinin gelişimine yaptığı eşsiz katkıları gururla hatırlıyoruz."

Programa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosu Ali Mustafa, iş insanları ve davetliler katıldı.