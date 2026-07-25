İslahiye'de 505 gram esrar ele geçirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 505 gram esrar ele geçirildi. İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde yürütülen çalışmalarda, M.K. (28) ile Ö.B.Ç'nin (32) üzerlerinde arama yapıldı. Aramada 505 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.