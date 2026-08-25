İslahiye'de boz Antep fıstığı hasadı başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, aroması ve kalitesiyle öne çıkan boz Antep fıstığının hasadına başlandı.

İlçeye bağlı kırsal Kayabaşı, Hasanlök, Boğaziçi ve Yeşilyurt mahallelerindeki arazilerde yetiştirilen Antep fıstığının hasadı için üreticiler işçiler, günün ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutuyor.

İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, yaptığı açıklamada, üreticilere hayırlı ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Oğuztürk, bölgede yetiştirilen boz Antep fıstığının aroma ve kalitesinin yüksek olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Kemal Vural da Antep fıstığı denildiğinde artık İslahiye'nin de söz sahibi olduğunu belirtti.

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İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan ise Antep fıstığının Amanos Dağları'nın eteklerinde de yetiştirildiğini söyledi.

Hasanlök Mahallesi'nde boz Antep fıstığı üretimi yapan Şeref Dal da bu sezon yaklaşık 3 ton rekolte beklediklerini dile getirdi.