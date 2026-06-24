Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri İslahiye'de buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü

        İslahiye'de buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 11:56 Güncelleme:
        İslahiye'de buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.

        Ağabey Mahallesi kırsalında çiftçi Erkan Y'ye ait olduğu öğrenilen buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürülen yangında yaklaşık 5 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

        İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Erdoğan, hasat döneminde meydana gelen yangınlara karşı vatandaşların daha duyarlı olmaları gerektiğini belirterek, küçük ihmallerin büyük kayıplara yol açabileceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor

        Benzer Haberler

        Gazikonut, yeni bahçelievler projesi ile insanları doğayla buluşturuyor Baş...
        Gazikonut, yeni bahçelievler projesi ile insanları doğayla buluşturuyor Baş...
        Türk akademisyenler afet çantaları için uzun ömürlü ve besleyici bisküvi ür...
        Türk akademisyenler afet çantaları için uzun ömürlü ve besleyici bisküvi ür...
        Gaziantep'te 5 dönümlük buğday tarlası yandı
        Gaziantep'te 5 dönümlük buğday tarlası yandı
        GKV'li Beren Kalyoncu satrançta dünya zirvesinde,
        GKV'li Beren Kalyoncu satrançta dünya zirvesinde,
        GKV'li Öğrencilerin Avrupa Çıkarması Devam Ediyor
        GKV'li Öğrencilerin Avrupa Çıkarması Devam Ediyor
        Gaziantep Şehir Hastanesi genetik tanıda bölgesel referans merkezi oldu
        Gaziantep Şehir Hastanesi genetik tanıda bölgesel referans merkezi oldu