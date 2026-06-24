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        Gaziantep Şehir Hastanesi genetik tanıda bölgesel referans merkezi oldu

        Gaziantep Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi'nde, yapay zeka destekli sistemler ve yeni nesil genetik analiz teknolojileriyle tanı hizmeti sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Gaziantep Şehir Hastanesi genetik tanıda bölgesel referans merkezi oldu

        Gaziantep Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi'nde, yapay zeka destekli sistemler ve yeni nesil genetik analiz teknolojileriyle tanı hizmeti sunuluyor.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, merkezde Sitogenetik, Moleküler Sitogenetik ve Moleküler Genetik birimlerinde çalışmalar yürütülüyor.

        Merkezde, çocukluk çağı kalıtsal hastalıkları, çeşitli genetik hastalıklar ve bazı kanser türlerine yönelik analizler gerçekleştiriliyor.

        Açıklamada, yapay zeka ve makine öğrenmesi destekli sistemlerin kullanılmasıyla bazı genetik analizlerin sonuçlanma süresinin kısaldığı belirtildi.

        Merkezde kromozom analizleri, FISH testleri, Yeni Nesil Dizileme (NGS), Sanger Dizileme, Real-Time PCR ve MLPA gibi yöntemlerle incelemeler yapıldığı aktarıldı.

        Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, merkezin ileri teknoloji altyapısı ve uzman kadrosuyla bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sunduğunu ifade etti.

        Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan da merkezin, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da hizmet verdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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