Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Londra'da Yeşil Şehirler Konferansı'na katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Londra'da düzenlenen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Konferansı'na katıldı.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Şahin, konferansta "Gaziantep Modeli" ile yeşil dönüşümle ilgili konular hakkında görüşlerini paylaştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, kentte metro için gerekli yeşil finansmanı EBRD'de yapacağı temaslarla sağlayacağını belirtti.



Şahin, "EBRD'de yarın metro ile ilgili son görüşmeleri yapacağız. Bildiğiniz gibi metro için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı. Yeşil finansman bulmam gerekiyordu. Yeşil finansmanı bularak ülkemize, şehrimize dönmüş olacağız." ifadesini kullandı.



Başkan Şahin, küresel ısınma ve orman yangınlarının dünyanın en büyük sorunu olduğunu dile getirdi.



Dünyada bu konularda fikir birliğinin olması gerektiğini aktaran Şahin, şu ifadelere yer verdi:



"Bizim hem yaptıklarımız hem de yapmamız gerekenler var. Yeni bir dünya var, yeni terminolojiye göre bizim bütün dünyayla fikir birliği, eylem birliği, söylem birliği oluşturmamız lazım ve günün sonunda bunu yeşil finansmanı bulmamız gerekiyor. 12 yıldan beri bu yolculukta çok önemli bir yol katettik ama önümüzde çok daha uzun bir yolculuk var. Bu yolculukta şu an bütün dünya kentsel soğutmadan bahsediyor. Yeşil çimento, binaların oluşturduğu karbonmonoksiti nasıl azalacak? Kim ne yapacak? Yapay zeka ile yeşil finansmana nasıl ulaşılacak? Veriler nasıl koordine olacak?"



Şehirlerin yeşil şehir olması için çalışmaları sürdüreceklerini belirten Şahin, Gaziantep Modeli'nin dünya modeli olması noktasında çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

