Gaziantep'te traktörün altında kalan kişi öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi. Übeyt Yener (46) Dayıdağı Mahallesi'nde, iş yaptığı sırada devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan Yener, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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