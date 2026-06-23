Gaziantep Burç Sosyal Tesisi'nde yıl sonu sergisi açıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Burç Sosyal Tesisi'nde kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.



Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışı KATODER Başkanı gazeteci-yazar Sabiha Gül Doğan ile Şahinbey Halk Eğitimi Merkezi yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Sergide, el sanatları, mefruşat, dikiş, nakış ve çeşitli branşlarda eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı ürünler beğeniye sunuldu.



Ziyaretçiler, yıl boyunca emek verilerek hazırlanan çalışmaları inceleme fırsatı buldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen kursiyerler, eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerilerin üretime katkı sağladığını, el becerilerini geliştirdiğini ve sosyal yönden kendilerine deneyim kazandırdığını belirterek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.









