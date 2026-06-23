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        TAG Otoyolu'nda trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 90 bin lira ceza uygulandı

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda ters şeritten ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 90 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 16:58 Güncelleme:
        TAG Otoyolu'nda trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 90 bin lira ceza uygulandı

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda ters şeritten ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 90 bin lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında ters istikamette ilerleyen sürücüyü tespit etti.

        Ekipler sürücüye, "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin otoyollarda araçlarını ters istikamette sürmesi" maddesi gereğince 90 bin lira ceza uyguladı.

        Öte yandan sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, araç ise 60 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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