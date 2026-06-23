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        Araban'da arpa ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in Araban ilçesinde arpa ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 19:33 Güncelleme:
        Araban'da arpa ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in Araban ilçesinde arpa ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.


        Araban Ovası'nda Güllüce Mahallesi Batal mevkisinde çiftçi Hüseyin Azrak'a ait olduğu öğrenilen arpa ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 55 dönüm alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü.

        Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, yaptığı açıklamada, çiftçiye geçmiş olsun dileğinde bulunarak bölgedeki vatandaşların çevreye yanıcı ve yakıcı madde atmamaları gerektiğini belirtti.​​​​​​​

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