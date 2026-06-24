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        Gaziantep'te bağ evi kültürü "Yeni Bahçelievler Projesi"yle yeniden yaşatılacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bağ evi kültürünü yaşatmak için "Yeni Bahçelievler Projesi"ni hayata geçirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 08:53 Güncelleme:
        Gaziantep'te bağ evi kültürü "Yeni Bahçelievler Projesi"yle yeniden yaşatılacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bağ evi kültürünü yaşatmak için "Yeni Bahçelievler Projesi"ni hayata geçirecek.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Şehitkamil ilçesi Bedirköy ve Suboğazı mahallelerinde yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda 20 bin ev yapacaklarını belirtti.

        Şahin, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Bahçeli Bir Evim Olsun' hayalinizi gerçeğe dönüştürecek müjdemizi açıklıyoruz. Yeni Bahçelievler Projesi ile Gaziantep'in köklü bağ evi kültürünü yeniden canlandıracak, insanlarımızı toprakla, doğayla buluşturacak yeni bir yaşam anlayışının ilk adımını atıyoruz. İstiyoruz ki isteyen her hemşehrimizin küçük de olsa bir bahçeli evi olsun. Ailesiyle birlikte nefes alsın, toprağa dokunsun, sebzesini yetiştirsin, çocuklarını doğayla buluşturabileceği bir yaşam alanına sahip olsun. İşte bu anlayışla elimizi taşın altına koyduk ve GBB Gazikonut marifetiyle Yeni Bahçelievler Projesi'ni hayata geçirme kararı aldık."

        Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Şahin, yeni bir yaşam modelinin temelini attıklarını ifade etti.

        Talebin fazla olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

        "Her bir bağımsız bölüm; 52 metrekare müstakil bahçe, 14 metrekare veranda ve 30 metrekare kapalı alan toplam 97,30 metrekare alandan oluşacak. Hedefimiz, bu projeyi sadece belli bir kesime değil, toplumun her kesimine ulaştırmak, mümkün olan en ekonomik ve en erişilebilir şartlarla hemşehrilerimizle buluşturmak olacak. Olabilecek en ekonomik formül ile size sunuyor olacağız. Başvuru sürecine ilişkin tüm detayları çok yakında paylaşacağız. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam edin. Gaziantep için yeni bir dönemi birlikte başlatıyoruz. Gaziantep'imize hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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