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        İslahiye'de devrilen arpa yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen arpa yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 11:46 Güncelleme:
        İslahiye'de devrilen arpa yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen arpa yüklü tırın sürücüsü yaralandı.


        A.B. idaresindeki 47 AEK 463 plakalı tır, İslahiye-Hassa kara yolu Kırıkçalı Mahallesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada tır sürücüsü A.B. yaralandı, 17 ton arpa ise yola savruldu.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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