İslahiye'de devrilen arpa yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen arpa yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Giriş: 04.06.2026 - 11:46 Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen arpa yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
A.B. idaresindeki 47 AEK 463 plakalı tır, İslahiye-Hassa kara yolu Kırıkçalı Mahallesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada tır sürücüsü A.B. yaralandı, 17 ton arpa ise yola savruldu.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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