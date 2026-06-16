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        İslahiye'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 10:15 Güncelleme:
        İslahiye'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.


        İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetim ve uygulamalarda, üzerlerinde sentetik uyuşturucu ele geçirdiği M.K. (34) ile E.Y'yi (21) gözaltına aldı.


        Yapılan sorgulamada, M.K'nin "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.

        M.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, E.Y. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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