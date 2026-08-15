İslahiye'de konteyner altında sıkışan anne köpek ve 7 yavrusu kurtarıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde konteynerin altında sıkışan doğum yapmış anne köpek ile 7 yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde konteynerin altında sıkışan doğum yapmış anne köpek ile 7 yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hakkı Demirel Caddesi'nde konteynerin altında sıkışan köpekler için İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Konteyneri kriko yardımıyla kaldıran itfaiye ekipleri, anne köpek ve yavrularını zarar vermeden çıkardı.
Sağlıklı şekilde kurtarılan köpekler, görevlilerce İslahiye Belediyesine ait yaşam merkezine götürüldü.
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