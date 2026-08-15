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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri İslahiye'de konteyner altında sıkışan anne köpek ve 7 yavrusu kurtarıldı

        İslahiye'de konteyner altında sıkışan anne köpek ve 7 yavrusu kurtarıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde konteynerin altında sıkışan doğum yapmış anne köpek ile 7 yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 15:33 Güncelleme:
        İslahiye'de konteyner altında sıkışan anne köpek ve 7 yavrusu kurtarıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde konteynerin altında sıkışan doğum yapmış anne köpek ile 7 yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Hakkı Demirel Caddesi'nde konteynerin altında sıkışan köpekler için İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Konteyneri kriko yardımıyla kaldıran itfaiye ekipleri, anne köpek ve yavrularını zarar vermeden çıkardı.

        Sağlıklı şekilde kurtarılan köpekler, görevlilerce İslahiye Belediyesine ait yaşam merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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