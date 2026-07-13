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        İslahiye'de organ yetmezliği nedeniyle vefat eden polis memuru toprağa verildi

        İslahiye ilçesinde organ yetmezliği nedeniyle vefat eden polis memuru Bülent Gülşen (53), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 15:36 Güncelleme:
        İslahiye'de organ yetmezliği nedeniyle vefat eden polis memuru toprağa verildi

        İslahiye ilçesinde organ yetmezliği nedeniyle vefat eden polis memuru Bülent Gülşen (53), son yolculuğuna uğurlandı.


        Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Gülşen için ilçedeki Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.


        Törende, Gülşen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında cami avlusuna getirildi

        Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gülşen'in naaşı, Hanağzı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.


        Törene Gülşen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, mülki idare amirleri, polis ve vatandaşlar katıldı



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