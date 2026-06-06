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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 14:21 Güncelleme:
        İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.


        İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanımının" önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda H.Y. (21) isimli şahıs durduruldu.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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