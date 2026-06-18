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        İSO 500 listesine Gaziantep'ten 29 firma girdi

        İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda Gaziantep'ten 29 firma yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:40 Güncelleme:
        İSO 500 listesine Gaziantep'ten 29 firma girdi

        İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda Gaziantep'ten 29 firma yer aldı.

        Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinden yapılan açıklamaya göre, kent, listeye giren firma sayısıyla iller sıralamasında 5'inci sırada yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep sanayisinin küresel ölçekteki başarısını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

        Gaziantepli sanayicilerin zorlu ekonomik koşullara rağmen yatırım ve üretimden vazgeçmediğini ifade eden Şimşek, "Dünya piyasalarındaki daralma, tedarik zincirindeki aksamalar ve küresel ekonomik olumsuzluklara rağmen Gaziantep üretim kararlılığını sürdürmüştür. İSO 500 listesinde bu yıl kentimizden 29 firmanın yer alması, sanayicilerimizin ne kadar dirençli ve vizyoner olduğunu göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Şimşek, listeye giren firmaların yönetici ve çalışanlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.



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