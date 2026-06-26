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        KKTC 5. Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜN hastanelerini ziyaret etti

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesi ile Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 15:23 Güncelleme:
        KKTC 5. Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜN hastanelerini ziyaret etti

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesi ile Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Ziyarette Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Oğuzhan Saygılı ile GAÜN Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sacit Çoban tarafından Tatar'a hastanelerin fiziki altyapısı, organ nakli alanında yürütülen çalışmalar, tedavi kapasitesi ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi.

        Hastanelerin çeşitli birimlerini gezen ve yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Tatar, özellikle Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesinin sahip olduğu altyapı, teknolojik donanımı ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen organ nakli merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Gaziantep Üniversitesi Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesi, Türkiye'nin sayılı sağlık merkezlerinden biridir. Hastanede ihtiyaç duyulan her türlü teknolojik altyapı ve modern tıbbi donanım bulunuyor. Alanında uzman ve başarılı hekimlerin görev yaptığı bu merkez, organ nakli alanında ülkemiz için önemli bir değerdir. Burada sunulan sağlık hizmetlerini ve oluşturulan güçlü altyapıyı memnuniyetle gördüm. Bu önemli sağlık yatırımının hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkesi gönülden kutluyorum." dedi.

        Tatar, daha sonra Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesini de ziyaret ederek hastanenin sağlık hizmetleri, altyapısı ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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