MHP Gaziantep İl Başkanı Kılıç, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, gelecek döneme ilişkin hedeflerini paylaşmak amacıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, gelecek döneme ilişkin hedeflerini paylaşmak amacıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.
Mutfak Sanatları Merkezi'nde (MSM) düzenlenen programda konuşan Kılıç, MHP'nin geçmişten beri süregelen emektarları olduklarını söyledi.
Siyasetin gönül bağıyla yapılacağını belirten Kılıç, şöyle konuştu:
"Bizim teşkilat yapımızda sen ben kavgasına yer yoktur. Bizde omuz omuza, sırt sırta vererek kutlu hedeflere yürümek vardır. Gaziantep'in her bir mahallesinde, her bir sokağı ve hanesinde MHP'nin üretken, yapıcı, kucaklayıcı, siyasetini hissettirecek çelikten bir iradeyi sahaya yansıtıyoruz. Kapımızda, gönlümüzde bu şehre sevdası olan her bir hemşehrimize sonuna kadar açıktır."
Kılıç, toplantının ardından basın mensuplarının sorularına cevapladı.
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