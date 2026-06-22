Öğrenciler yumurta kabuğunu geri dönüştürerek implantlarda kullanılabilecek biyomalzeme üretti

BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit (kemik ve dişlerin temel mineral bileşeni) ile implant uygulamalarında kullanılabilecek biyomalzeme üretti.



Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri Buket Alp ve Sena Tek, yumurta kabuğunu geri dönüştürerek hazırladıkları "Hidroksiapatit Üretimi ve Geliştirilmesi" projesiyle TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.



Çalışma kapsamında yumurta kabuklarını çeşitli işlemlerden geçiren öğrenciler, kemik ve dişlerin temel mineral bileşenlerinden biri olan hidroksiapatiti laboratuvar ortamında sentezledi.



Ürettikleri biyomalzemenin implant uygulamalarında kullanılabilmesi için çalışmalarını sürdüren öğrenciler, aynı zamanda malzemenin farklı alanlardaki kullanım potansiyelini de araştırıyor.



- "Yumurta kabuğunu kalsiyum kaynağı olarak kullandık"



Öğrenci Buket Alp, AA muhabirine, kemik ve diş dokusunda doğal olarak bulunan hidroksiapatitle aynı yapıya sahip biyomalzemeyi yumurta kabuğundan elde etmeyi başardıklarını söyledi.



Ürettikleri malzemenin sensör ve optik teknolojilerinde de değerlendirilebileceğini belirten Alp, şöyle konuştu:



"Biz geri dönüşüm yapabileceğimiz bir ürün arayışı içerisindeydik. Elimizde en ulaşılabilir malzeme olarak yumurta kabuğu vardı. Herkesin evinde bulunabilecek bir malzeme. Bunu da kolaylıkla geri dönüştürebileceğimiz yöntemler bulduk. Bu yüzden yumurta kabuğunu tercih ettik. Yumurta kabuğunu kalsiyum kaynağı olarak kullanıyoruz. Hidroksiapatit de kalsiyum içeren bir mineral olduğu için, projemizde kullandığımız sol-jel yöntemiyle yumurta kabuğundaki kalsiyumu hidroksiapatit yapısına dönüştürebildik. Çalışmamızı hem biyomalzeme alanında hem de optik özelliklerini geliştirerek sensör teknolojilerinde kullanılabilmesi amacıyla sürdürüyoruz."



Ürettikleri hidroksiapatitin biyouyumlu yapısı sayesinde implant uygulamalarında değerlendirilebileceğini ifade eden Alp, üniversitedeki akademisyenlerin yönlendirmesiyle geri dönüşüm odaklı bir proje geliştirdiklerini anlattı.



Çalışmaların ilk aşamalarında balık kılçığı ve deniz kabuğu gibi farklı kaynakları da değerlendirdiklerini belirten Alp, en başarılı sonucu yumurta kabuğundan elde ettiklerini dile getirdi.



- Mekanik ve optik özelliklerin geliştirilmesi hedefleniyor



Öğrencilerden Sena Tek de yaklaşık 6-7 aydır proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.



TÜBİTAK desteğiyle çalışmalarını daha ileri aşamaya taşımayı hedeflediklerini belirten Tek, şunları kaydetti:



"Destek kapsamında laboratuvar ortamında farklı element katkılarıyla malzemenin özelliklerini geliştirmeyi planlıyoruz. Saf hidroksiapatiti üretmeyi başardık. Bundan sonraki süreçte çeşitli elementlerle katkılama çalışmaları yaparak malzemenin mekanik ve optik özelliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Yumurta kabuklarının zarlarını temizledikten sonra belirli işlemlerden geçirerek hidroksiapatit elde ettik. Şimdi ise bu malzemenin performansını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz."

