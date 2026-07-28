Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Nizip'te tarla yangınına müdahale eden kişi hayatını kaybetti

        Nizip'te tarla yangınına müdahale eden kişi hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan tarla yangınına müdahale eden kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Nizip'te tarla yangınına müdahale eden kişi hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan tarla yangınına müdahale eden kişi yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Yukarı Çardak Mahallesi'nde Antep fıstığı bahçesinin bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden tarla sahibi Yasin O, alevlerin bahçesine zarar vermesini önlemek amacıyla yangına müdahale etti.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki alanlara sıçramadan söndürdü.

        Yangının söndürülmesinin ardından Yasin O, arazisinin yakınındaki alanda hareketsiz halde bulundu.


        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yasin O'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yasin O'nun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği belirtildi.


        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile şu an çok güçlü bir ilişkimiz var
        Trump: İran ile şu an çok güçlü bir ilişkimiz var
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Motosiklet kazası sanıldı... Cinayet şüphelisi çok yakını çıktı!
        Motosiklet kazası sanıldı... Cinayet şüphelisi çok yakını çıktı!
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!
        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın...
        Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın...
        Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla ağır yaraladı
        Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla ağır yaraladı
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ara...
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ara...
        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Gaziantep'te hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Gaziantep'te hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Uzmanından sıcak hava uyarısı
        Uzmanından sıcak hava uyarısı