Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
Kahvelipınar Mahallesi'nde H.B. (33) ile boşanma aşamasındaki eşi Bilge B. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Bu sırada H.B, tabancayla ateş ettiği Bilge B'yi ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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