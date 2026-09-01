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        Nurdağı'nda çıkan ev yangını söndürüldü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Nurdağı'nda çıkan ev yangını söndürüldü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sakçagözü Mahallesi Cumuriyet Mahallesindeki K.Y'ye ait evde saman balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, evin önündeki konteyner ve ahıra sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, ahırdaki hayvanları çıkardı.

        Yangında, K.Y ile M.D'ye ait ev, ahır ve 2 konteyner hasar aldı.

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