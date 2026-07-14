Nurdağı'nda seyir halindeki otomobil yandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Başpınar-6 Şubat Mahallesi yolunda plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

