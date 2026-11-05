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        Op. Dr. Eskalen: "İdrar kaçırma sadece ileri yaş sorunu değil"

        . Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şerife Eskalen, idrar kaçırmanın utanılması veya yaşlanmanın doğal sonucu olarak kabul edilmemesi gerektiğini belirterek, doğru değerlendirme ve tedaviyle şikâyetlerin kontrol altına alınabileceğine dikkat çekiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Op. Dr. Eskalen: "İdrar kaçırma sadece ileri yaş sorunu değil"

        . Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şerife Eskalen, idrar kaçırmanın utanılması veya yaşlanmanın doğal sonucu olarak kabul edilmemesi gerektiğini belirterek, doğru değerlendirme ve tedaviyle şikâyetlerin kontrol altına alınabileceğine dikkat çekiyor.

        Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şerife Eskalen, idrar kaçırmanın farklı yaş gruplarında görülebileceğini belirterek, özellikle doğum sonrası dönemde ortaya çıkan şikâyetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

        Doğum sonrası idrar kaçırma neden görülüyor

        Op. Dr. Eskalen, "Gebelik ve doğum süreci, mesaneyi destekleyen pelvik taban kasları ve bağ dokuları üzerinde değişikliklere neden olabiliyor. Özellikle vajinal doğum sırasında pelvik taban kaslarının zorlanması, bu bölgedeki destek dokularının etkilenmesi ve gebelik boyunca artan basınç, idrar kontrolünü güçleştirebiliyor. Doğum sonrasında bazı kadınlarda öksürme, hapşırma, gülme veya fiziksel aktivite sırasında idrar kaçırma görülebiliyor. Bu durum stres tipi idrar kaçırma olarak tanımlanıyor. Ancak doğum yapan her kadında bu sorunun gelişmediği gibi, ortaya çıkan şikâyetlerin de mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

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        Genç kadınlarda da görülebiliyor

        Op. Dr. Eskalen, "İdrar kaçırma yalnızca menopoz sonrasında veya ileri yaşlarda ortaya çıkan bir sorun değil. Genç kadınlarda da farklı nedenlerle görülebiliyor. Pelvik taban kaslarının zayıflaması, aşırı kilo, kronik öksürük, kabızlık ve yoğun fiziksel zorlanma bu duruma katkıda bulunabiliyor. Bazı kadınlarda ise aniden gelen yoğun idrar yapma isteği ve tuvalete yetişemeden idrar kaçırma şikâyeti görülebiliyor. Bu durum sıkışma tipi idrar kaçırma olarak adlandırılıyor. Sık idrara çıkma ve gece idrara kalkma gibi belirtiler de eşlik edebiliyor. İdrar kaçırmanın türünün belirlenmesi, altta yatan nedenin anlaşılması ve uygun tedavinin planlanması açısından önem taşıyor" şeklinde konuştu.

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        "İdrar kaçırma şikâyetleri ihmal edilmemeli"

        Op. Dr. Eskalen, "İdrar kaçırmanın değerlendirilmesinde hastanın şikâyetleri, doğum öyküsü, günlük sıvı tüketimi ve eşlik eden sağlık sorunları ele alınıyor. Gerekli görüldüğünde idrar tahlili, ultrasonografi ve mesane fonksiyonlarını değerlendiren testlerden yararlanılabiliyor. Tedavi yöntemi ise idrar kaçırmanın türüne ve nedenine göre belirleniyor. Pelvik taban kaslarını güçlendirmeye yönelik egzersizler, mesane eğitimi, yaşam tarzı düzenlemeleri, lazer uygulamaları, uygun hastalarda ilaç tedavisi ve cerrahi yöntemler seçenekler arasında yer alıyor" dedi.

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        "Pelvik taban sağlığı korunmalı"

        Op. Dr. Eskalen, "Pelvik taban kasları; mesane, rahim ve bağırsak gibi organları destekleyerek idrar kontrolünde önemli rol oynuyor. Bu kasların güçlendirilmesine yönelik Kegel egzersizleri, uygun hastalarda idrar kaçırma şikâyetlerinin azaltılmasına yardımcı olabiliyor. Düzenli egzersiz, sağlıklı kilonun korunması, kabızlığın önlenmesi ve kronik öksürüğe neden olan sorunların tedavi edilmesi de pelvik taban sağlığını destekleyen yaklaşımlar arasında bulunuyor. Egzersizlerin doğru kas grubuna yönelik ve uygun teknikle yapılması önem taşıyor" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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