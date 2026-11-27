SANKO Okulları, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından Sabancı Vakfı desteğiyle hazırlanan "Dünya Dersi: İklim Eğitiminin Durumu, Politika ve Uygulama Önerileri" başlıklı raporda, "Suyun İzinde: Yemekhaneden Geleceğe Uzanan Tasarruf Hareketi" projesiyle örnek gösterilen eğitim kurumları arasında yer aldı.

SANKO Ortaokulu Öğrenen Okul takımı tarafından geliştirilen projeyle, öğrencilerin su israfına yönelik farkındalık kazanmaları ve sürdürülebilir su kullanımını günlük yaşamlarına yansıtmaları amaçlandı. 24 öğrencinin katılımıyla yürütülen proje kapsamında, okulun üç yemekhanesinde tüketilmeden bırakılan sular düzenli olarak toplandı, ölçüldü ve yeniden değerlendirildi. Böylece haftada yaklaşık 270 litre suyun israf edilmesi önlendi. Toplanan sular, okulun yeşil alanlarının sulanmasında, topraksız tarım projesinde ve temizlik hizmetlerinde kullanıldı.

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İklim Eğitiminde İyi Örnekler Seçkisi kapsamında değerlendirilen 48 başvuru arasından seçilen 29 iyi uygulamadan biri olan proje, öğrencilerin çevresel farkındalıklarını artıran ve sürdürülebilirlik bilincini somut davranışlara dönüştüren yaklaşımıyla öne çıktı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, projenin ulusal ölçekte örnek gösterilmesinin gurur verici olduğunu belirterek, çalışmada emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.