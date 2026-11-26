Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Özel, konuk olduğu bir evde ailenin 2 aylık kirasını ödeme sözü verdi.

Bir dizi program için Gaziantep'te bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Oğuzeli ilçesi kırsal Yukarı Güneyse Mahallesi'nde çiftçi kadınlarla kahvaltı sofrasında buluştu, zeytin üreticileriyle bir araya geldi ve ardından partisinin Gaziantep İl Başkanlığı hizmet binası açılış törenine katıldı.

Evine konuk olduğu ailenin 2 aylık kirasını ödeme sözü verdi

Özel, daha sonrası Şahinbey ilçesi Yukarıbayır Mahallesi'nde semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Özel, ayaküstü bir eve konuk oldu. Özel, konuk olduğu evde maddi durumunun yetersiz olduğunu belirten ailenin 10 bin TL'ye tekabül eden 2 aylık kirasını ödeme sözü verdi. Özel, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e de gerekenin yapılması talimatını vererek, "Takip edin, mahçup olmayalım" dedi.

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Özel, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldikten sonra kentteki programlarını tamamladı.