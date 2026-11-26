İL BAŞKANLIĞI BİNASI AÇILIŞINA KATILDI

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te partisinin İl Başkanlığı hizmet binası açılış törenine katıldı. Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'ndeki açılış programında toplanan kalabalığa hitap eden Özel, seçime kadar durmadan çalışacaklarını söyledi. Özel, "Bugün burada, Gaziantep'te, hafta içi böyle bir saatte zahmet edip açılışımıza geldiniz. Yeni bir il başkanımız var, milletvekilimizle birlikte uyumlu çalışıyorlar. Parti meclis üyemiz var. Parti meclisimizde eskiden bir tane Gaziantepli olmuyordu. Şimdi parti meclisimizde üç tane Gaziantepli var. Parti meclisi üyelerimiz Gaziantep'te arı gibi çalışacaklar. Geçmişte de söyledim, Gaziantep'e inanılmaz önem veriyorum. Bu şehirde, bu parti bütün belediyeleri alacak. Büyükşehir'i alacak ve en az 5-6-7 milletvekili çıkaracak. Açık farkla birinci parti olacak. Yeni Parti'ye sahip çıkmaya devam edin. Yeni Parti milletin partisidir" diye konuştu.

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'EN SON SARIYER'E YALANDAN ASLA BİLE SALDILAR'

Özgür Özel, "Dün olmadık birini Yargıtay'a atadılar. Kimi biliyor musunuz? Atatürk'ün partisine kayyım atayan adamı, Yargıtay'a atadılar ödül vermek için. Mahkeme, Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği mazbatayı olmadık, bir şekilde olmadık bir yerde birilerinin talimatıyla iptal ediyor, partiye kayyım atıyor, partiye butlan atıyor. Bu kararı Türkiye'de bir tek ona aldırabilirlerdi ona aldırdılar. Onu da şimdi Yargıtay'a aldırdılar. Ömrüm boyunca o hakimin mesleki kariyerini takip edeceğim. Bir gün onunla göz göze geleceğim. Bir gün o adamın gözünün içine bakıp, Türkiye'nin geleceği için 'Bunu nasıl yaptın' diye soracağım. Ben kimse tutuklu yargılansın istemem ama suçüstü yakalanan 5 ayda 360 daire parasını havadan milletin sırtından kazanandan 19 gün hapis, bir kuruşuna da el sürmeyene de 19 ay hapis. Bu haksızlığı aziz milletimize şikayet ediyoruz. Bugün beni değiştirmek için yapmadıkları kalmadı. En son Sarıyer'e yalandan aslan bile saldılar. Yeter ki fon krizi konuşulmasın başka meseleler konuşulsun diye. Eninde sonunda bu fon meselesinin hesabını vermekten kurtulamayacaksınız" dedi. Konuşmanın ardından Özgür Özel ve beraberindeki heyet, açılışı yapılan il binasına geçerek basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.