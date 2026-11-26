Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te partisinin il başkanlığını ve esnafı ziyaret etti.

Atatürk Bulvarı'ndaki parti binası önünde vatandaşlara seslenen Özel, Yeni Partinin gücünü milletten aldığını belirterek, "Size sordum, 'Yürü arkandayız' dediniz. 'Yeni bir parti kur, sizinleyiz' dediniz. Adını Yeni Parti diye siz koydunuz, il başkanlığı binasının kirası ödensin diye bütçesini bizzat oluşturdunuz. Onun için Yeni Partinin Genel Başkanı benim ama sahibi millettir." ifadelerini kullandı.

Yeni göreve gelen il başkanı ile milletvekilinin uyumlu çalıştığını belirten Özel, "Parti meclisinde eskiden bir tane Gaziantepli olmuyordu, yıllardır yoktu, şimdi 3 Gaziantepli var. Parti meclisi üyelerimiz Gaziantep'te arı gibi çalışacak. Bu şehre inanılmaz önem veriyorum. Bu şehirde bu parti bütün belediyeleri alacak, en az 5, 6, 7 milletvekili çıkaracak. Açık farkla birinci parti olacak parti Yeni Parti'dir." dedi.

REKLAM

Parti binasında partililerle bir süre sohbet eden Özel'e, partisinin milletvekili Melih Meriç ile İl Başkanı Erhan Deniz Güngen de eşlik etti.

Özel, daha sonra beraberindekilerle Yukarıbayır Semt Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcılarla sohbet etti.