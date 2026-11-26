Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te partisinin yeni il başkanlığı hizmet binası açılış törenine katıldı. Burada kalabalığa hitap eden Özel, seçimlere kadar durmadan çalışacaklarını söyleyerek, "Yeni Parti Gaziantep'te büyükşehri alacak ve en az 567 milletvekili çıkaracak" dedi.

Bir dizi program için Gaziantep'e gelen Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Oğuzeli ilçesi kırsal Yukarı Güneyse Mahallesi'nde çiftçi kadınlarla kahvaltı sofrasında buluştu. Daha sonra zeytin üreticileriyle bir araya gelen Özgür Özel üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi. Özel, ardından partisinin Gaziantep İl Başkanlığı hizmet binası açılış törenine katıldı. Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'ndeki açılış programında toplanan kalabalığa hitap eden Özgür Özel, seçime kadar durmadan çalışacaklarını ve Gaziantep'in kendileri için çok önemli olduğunu aktardı.

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"Yeni Parti Gaziantep'te büyükşehri alacak ve en az 567 milletvekili çıkaracak"

Özgür Özel, "Bugün burada, Gaziantep'te, hafta içi böyle bir saatte zahmet edip açılışımıza geldiniz. Yeni bir il başkanımız var, milletvekilimizle birlikte uyumlu çalışıyorlar. Parti meclis üyemiz var. Parti meclisimizde eskiden bir tane Gaziantepli olmuyordu. Şimdi parti meclisimizde üç tane Gaziantepli var. Parti meclisi üyelerimiz Gaziantep'te arı gibi çalışacaklar. Geçmişte de söyledim Gaziantep'e inanılmaz önem veriyorum. Bu şehirde bu parti bütün belediyeleri alacak. Büyükşehri alacak ve en az 567 milletvekili çıkaracak. Açık farkla birinci parti olacak. Yeni Parti'ye sahip çıkmaya devam edin. Yeni Parti milletin partisidir. Yeni Parti Gaziantep'in yeni partisidir. Gaziantep Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu şehirdir. Atatürkçülerin omuz omuza yürüyeceği parti yeni partidir" ifadelerini kullandı.

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Konuşmanın ardından Özgür Özel ve beraberindekilerle, açılışı yapılan il binasına geçerek basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.