Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, toplumun her kesiminin yanında olacaklarını belirterek, "Bundan sonra seçimlere kadar adım adım Türkiye'de kimin derdi varsa onun yanında olacağız." dedi.

Özel ve beraberindeki parti heyeti, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin kırsal Yukarıgüneyse Mahallesi'nde kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Vatandaş ve çiftçilerle sohbet eden Özel, bölgedeki zeytin bahçesini de ziyaret ederek, buradaki üreticilerin talep ve önerilerini dinledi.

Çiftçiye ürettiği ürünlerin fiyatını soran Özel, maaliyet artışlarını eleştirdi.

Çiftçilerin ve üreticilerin yaşadıkları zorlukların farkında olduklarını anlatan Özel, şunları kaydetti:

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"Bundan sonra seçimlere kadar adım adım Türkiye'de kimin derdi varsa onun yanında olacağız. Yerinde dinleyeceğiz, sorunları nasıl çözeceğimizi anlatacağız. Çok güçlü bir tarım kadromuz var, çok güçlü bir ekiple çalışıyorlar. Önümüzdeki dönemde biraz önce saydığınız gibi hem çiftçinin hem köylünün hem emeklinin hem emekçinin gençlerin umutlarını yeniden yeşertecek güçlendirecek, herkesin yüzünü güldürecek bir iktidar için yola çıktık. Gaziantep'te bismillah dedik. Bundan sonra inşallah hep birlikte başaracağız. Kimse moralini bozmasın, enseyi karartmasın, dayandık, dayandık. Şunun şurasında en çok bir sene kaldı. Bir sene sonra artık böyle halkın sesini duyan, halkın içinden gelen, halkın sorunlarını çözecek, yüzünü güldürecek yeni bir iktidar geliyor."

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Bütün üreticileri selamladığını anlatan Özel, partisinin hedeflerinin ayrıntılarını berebarindekilerle paylaştı.

Özel'e partisinin Gaziantep milletvekili Melih Meriç ile il başkanı Erhan Gediz Güngen de eşlik etti.