Erdem Koleji’nin ErdemNOVA ve GÖKİZ takımları, üniversite takımlarının da yer aldığı NASA Space Apps Challenge 2026 Niğde Yerel Etkinliği’nde geliştirdikleri projelerle üç özel kategori ödülünden ikisini kazandı.

NASA öncülüğünde düzenlenen uluslararası bilim ve teknoloji organizasyonu NASA Space Apps Challenge 2026’da Erdem Koleji öğrencileri iki farklı projeyle önemli bir başarı elde etti.

ErdemNOVA takımı, geliştirdiği "SpaceTwin Earth, Moon & Mars Analog Explorer" projesiyle Etik Yaklaşım ve Takım Ruhu Ödülüne layık görülürken, GÖKİZ takımı ise "AQUAVEINSAR UnveilingHiddenGroundwaterPathways" projesiyle En İyi Proje Yönetimi Ödülünün sahibi oldu.

REKLAM

Dünya genelinde 181 bin 835 kişinin kayıt yaptırdığı ve 593 yerel etkinliğin gerçekleştirildiği NASA Space Apps Challenge, farklı ülkelerden katılımcıları bilimsel ve teknolojik problemlere yenilikçi çözümler üretmek amacıyla bir araya getirdi.

1415 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Niğde Yerel Etkinliği’ne çevrim içi katılan Erdem Koleji takımları, üniversite öğrencilerinin de mücadele ettiği organizasyonda projelerini jüri değerlendirmesine sundu.

121 katılımcı ve 35 takımın yer aldığı etkinlikte toplam 29 proje değerlendirildi. Üç takım küresel değerlendirmeye aday gösterilirken, üç takım da özel kategorilerde ödüllendirildi. Açıklanan üç özel kategori ödülünden ikisinin Erdem Koleji öğrencileri tarafından kazanılması, okulun bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına yeni bir başarı daha ekledi.

REKLAM

NASA verileriyle Ay ve Mars araştırmalarına katkı

ErdemNOVA takımı tarafından geliştirilen "SpaceTwin Earth, Moon & Mars Analog Explorer" projesinde NASA’nın tarihsel sıcaklık ve yağış verileri kullanıldı.

Öğrenciler, bu verileri geliştirdikleri web tabanlı yazılıma entegre ederek Dünya üzerinde Ay ve Mars şartlarına benzer özellikler gösteren bölgelerin incelenebildiği bir platform oluşturdu.

Çalışmada dünyanın farklı bölgelerinin yanı sıra Türkiye’den Kapadokya, Karapınar, Nemrut Kalderası ve Salda Gölü çevresi de değerlendirmeye alındı. Proje, bilimsel verilerin dijital teknolojilerle bir araya getirilmesi ve farklı araştırma alanlarına uyarlanması açısından dikkat çekti.

REKLAM

Yeraltı su kaynaklarına teknolojik yaklaşım

GÖKİZ takımı ise, "AQUAVEINSAR UnveilingHiddenGroundwaterPathways" projesinde uydu gözlem teknolojilerinden yararlanarak kıyı bölgelerindeki yeraltı sularının denize doğal boşalım süreçlerini araştırmaya ve görselleştirmeye odaklandı.

Öğrenciler tarafından geliştirilen platformda üç boyutlu Dünya modeli, etkileşimli görseller ve simülasyonlar kullanıldı. Proje kapsamında bilimsel verilerin daha anlaşılır ve erişilebilir biçimde sunulması koydu.

Erdem Koleji, eğitim yaklaşımında akademik gelişimin yanı sıra öğrencilerin bilim, teknoloji, spor, sanat ve sosyal alanlarda kendilerini ifade edebilmelerine de önem veriyor. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlayan çalışmalarla, bilgiyi yalnızca öğrenen değil; araştıran, sorgulayan, üreten ve öğrendiklerini projeye dönüştürebilen bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

REKLAM

"Öğrencilerimizin farklı alanlarda kendilerini ortaya koymalarını önemsiyoruz"

Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez, elde edilen başarının öğrencilerin üretme ve araştırma kültürünün önemli bir göstergesi olduğunu belirterek ErdemNOVA ve GÖKİZ takımlarını tebrik etti.

Sönmez, Erdem Koleji’nde başarı anlayışının yalnızca akademik sonuçlarla sınırlandırılmadığını vurgulayarak, öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı alanlarda kendilerini ifade edebilmelerini önemsediklerini söyledi.

Bilim ve teknolojinin öğrencilerin geleceğe hazırlanmasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Sönmez, öğrencilerin erken yaşta proje geliştirme, araştırma yapma, takım çalışması ve problem çözme deneyimi kazanmasının eğitim süreçlerinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Sönmez ayrıca başarıda emeği bulunan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek benzer çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

REKLAM

Erdem Koleji, NASA Space Apps Challenge 2026’da elde edilen iki ödülle bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına önemli bir başarı daha eklerken, öğrencilerinin ulusal ve uluslararası platformlarda proje üretmelerini desteklemeyi sürdürüyor.