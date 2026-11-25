Gaziantep FK, Amedspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin 13'üncü haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Giriş: 25.11.2026 - 17:06 Güncelleme:
TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin 13’üncü haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve şut çalışmalarıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmaları ile devam eden idman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
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