Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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