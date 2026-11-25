Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nizip ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar ve 3 ayrı suç dosyasından hakkında 79 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.K. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.

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