Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mezun olduğu Ahmet Çelebi İlkokulu’nu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlere çiçek takdim eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, eğitim camiasının Öğretmenler Günü’nü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında mezun olduğu Ahmet Çelebi İlkokulu’nu ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğretmenlerle sohbet ederek günlerini kutladı. Öğretmenlere çiçek takdim eden Başkan Tahmazoğlu, eğitimin ve öğretmenlerin toplumun geleceğinin şekillenmesindeki önemine dikkat çekti.

"İnsan yetiştirmek, şehir imar etmekten daha değerli"

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Öğretmenliğin kutsal ve fedakârlık isteyen bir meslek olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Öncelikle bir kez daha tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Öğretmenlerimiz bizim göz bebeğimiz, baş tacımız. Şehit olan öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Bana göre öğretmenler ve anneler için sadece bir gün değil, her gün özel olmalı. Öğretmenlerimiz büyük bir gayret ve fedakârlıkla neslimizi yetiştirerek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çalışıyorlar. Bunun için kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

İnsan yetiştirmenin yol, park ve binalar yapmaktan çok daha kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Şehrimizi imar ederken neslimizi ihmal etmememiz gerekiyor. Gençlerimizi çağa uygun, en güzel şekilde yetiştirmeliyiz. Şahinbey Belediyesi olarak Gençlik Merkezleri ve okullar yapıyor, kitaplar dağıtıyor, kitap okuma yarışmaları düzenleyerek öğrencilerimizi Umre’ye gönderiyoruz. Ayrıca öğrencilerimize bisiklet ve spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Amacımız gençlerimizi başarıya teşvik etmek, kültür, sanat ve spor alanlarında da gelişmelerine katkı sağlamak. Şahinbey Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Başkan Tahmazoğlu, ziyaretin sonunda tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bir kez daha kutladı.