İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 47 bin 835 dönüm alanda ekimi yapılan mısırda 52 bin 619 ton rekolte bekleniyor.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, İslahiye'de 39 bin 478, Nurdağı'nda ise 8 bin 357 dönüm alanda mısır ekimi gerçekleştirildiğini belirtti.

Her iki ilçede dönüm başına ortalama 1.100 kilogram verim öngörüldüğünü ifade eden Belpınar, beklenen yağışlar nedeniyle rutubet oranı yüksek olan mısırların zorlu koşullarda hasat edildiğini kaydetti.

Belpınar, mısır üretiminin bölge tarımı ve çiftçi ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.