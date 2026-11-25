Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların tekerlekli sandalyelerini ücretsiz onarıp adreslerine teslim ediyor. Bugüne kadar 3 bin 128 sandalyenin tamir edildiği hizmetle engelli vatandaşların hayatı kolaylaştırılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla kurulan Akülü ve Tekerlekli Sandalye Tamir ve Bakım Atölyesi'nde akü, tekerlek, motor, joystick ve minder gibi parçaların bakım ve değişimleri yapılıyor. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara ücretsiz hizmet verilen atölyede, arızalanan sandalyeler adreslerden alınarak tamir edildikten sonra yeniden sahiplerine teslim ediliyor. 2017 yılından bu yana hizmet veren atölyede bugüne kadar 3 bin 128 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakım ve onarımı gerçekleştirilirken yolda kalan akülü sandalye kullanıcılarına yerinde destek sağlanarak arızası giderilen sandalyeler, aynı gün içerisinde teslim ediliyor. Diğer yandan büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kurduğu 6 akü şarj istasyonuyla da engelli vatandaşlara hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Hayvanat Bahçesi, Araban Belediye Parkı, İslahiye Devlet Hastanesi, Nizip Okan Parkı ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bulunan istasyonlar sayesinde vatandaşlar akülü sandalyelerini şarj edebiliyor.

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"Sandalyeleri kısa sürede tamir edip teslim ediyoruz"

Atölye hakkında bilgi veren Birim Sorumlusu Seydi Ahmet Bademoğlu, "Akülü ve tekerlekli sandalye tamir bakım atölyesinde, sandalyelerin arızasına göre her türlü bakım ve onarım yapılmaktadır. Kişi başvuru yaptığında arızasına göre evlerine gidiyoruz. Evlerinde sandalyelerinin arızasını dinleyip alarak atölyeye getiriyoruz. Atölyemizde bütün ihtiyaçlarını giderdikten sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Onarım süremiz arızaya göre değişiyor. Genelde aldığımız gün tekrar teslim ediyoruz" dedi. Yolda kalan vatandaşlarımıza da arayıp talep ettikleri zaman gidip nerede kaldılarsa gerekli onarımı orada yapabiliyoruz. Eğer arıza büyükse atölyemize getirip tamir ediyor, tekrar kendilerine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"3 bin 128 adet akülü ve tekerlekli sandalyenin bakım ve onarımını yaptık"

Tamir dışında kurulan 6 farklı şarj istasyonuyla hizmet verdiklerini de aktaran, "2017 yılının eylül ayından günümüze kadar 3 bin 128 adet akülü ve tekerlekli sandalyenin bakım ve onarımı yapılmıştır. Merkez ve ilçeler dahil olmak üzere 6 adet şarj istasyonumuz var. Kişi yolda aküsü azaldığında, şarj ihtiyacı duyduğunda belli başlı noktalara gidip orada şarj ihtiyacını giderebiliyor. Geri dönüşler çok güzel. Hem işimizi yapıyoruz hem dua alıyoruz. Çok güzel bir şey. Çok güzel geri dönüşler oluyor. Genelde Fatma Şahin başkanımıza ve bizlere çok teşekkür ediyorlar" dedi.

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"10 dakika içinde servislerini gönderip hallediyorlar"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin engelli vatandaşlara sunduğu hizmetten çok memnun olduğunu aktaran Kaan Ertürk, "Yolda kaldım, direkt belediyemizi aradım. Asansörlü servisi yönlendirdiler. Önce yolda tamir sürecine girdik, sonra buraya geldik. Sağ olsunlar, işimizi hallettiler. Her zaman yolda kaldığımızda direkt 10 dakika içinde servislerini gönderiyorlar. Yardımcı oluyorlar. Tekerlekli sandalyemin dört tekeri sıkıntıdaydı, onları değiştirdiler. Bu süreçte de biz oturduk, muhabbet ettik. Teşekkür ediyoruz. Yani aslında çok mutluyuz, çok seviniyoruz. İnşallah daha da devamı gelir, daha da iyi seviyelere çıkar. İlk defa yolda kalmadım. Kışın çok kez yolda kaldığım oldu. Gün, saat fark etmeksizin direkt servislerini gönderip aldırıyorlar. Hatta bizi evimize bırakıp sandalyemizi alıp götürüyorlar. Tamir edip tekrar evimizin kapısına kadar bırakıyorlar" diye konuştu.