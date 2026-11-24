Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı, kaçak 5 bin 555 paket sigara, 930 boş makaron, 52 şarj kablosu, 43 kablosuz kulaklık, 28 şarj cihazı, 15 akıllı saat, 6 müzik çalar hoparlör, 4 akıllı cep telefonu, 2 SIM kart ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şahinbey ve Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, Şahinbey ilçesinde 16 şüphelinin adresinde ve 3 iş yerinde kaçak malzeme bulunduğu tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

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