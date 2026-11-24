Gaziantep'te kamu kurum ve kuruluşlarında sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi amacıyla tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında, "Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye genelinde pilot uygulama olarak Gaziantep'te hayata geçirilecek proje kapsamında, kamu kurumlarının yemekhaneleri, öğrenci yurtları, hastaneleri, sosyal tesisleri ve toplu yemek hizmeti sunulan alanlarda tam buğday ekmeği tüketiminin artırılması planlanıyor.

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Ayrıca sosyal yardımlarda dağıtılan ekmeklerde de tam buğday ekmeğine geçişin desteklenmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, çalışmanın doğrudan halk sağlığını ilgilendirdiğini belirterek, ilk etapta kamu kurumlarının yemekhanelerinde, öğrenci yurtlarında, hastanelerinde, sosyal tesislerinde, iftar yemeklerinde ve sosyal yardımlarda kullanılan ekmeklerin en az yüzde 80'inin tam buğday ekmeği olmasının hedeflendiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinin halk ekmek üretim altyapısının bu geçişi kolaylaştıracağını ifade eden Çeber, Gaziantep'in uygulamanın öncüsü olarak diğer illere örnek olmasını istediklerini kaydetti.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise sağlıklı beslenme açısından ekmek çeşitliliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

Modernleşme sürecinde ekmeğin içindeki faydalı lif, mineral ve vitaminlerin azaldığını ifade eden Şahin, sağlıklı bir vücut için sağlıklı ekmek tüketiminin önemli olduğunu kaydetti.

Vatandaşların kaliteli ekmeğe uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla HAYDİ ekmek üretim tesislerini kurduklarını ve burada tam buğday unuyla ekmek üretimi yaptıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Ürün çeşitliliği artırdıkça vatandaşlardan gelen talep ve memnuniyet de yükseliyor. Yemek hizmeti sunulmayan anaokullarındaki çocuklara haftada 3 gün tam buğday unundan üretilen simit ve süt desteği sağlıyoruz. Projenin Türkiye genelinde örnek olmasını temenni ediyorum. Halkımıza sağlıklı ekmek yedirmek, bağırsak sindirimini sağlamak ve onları hastalıktan korumak Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin en önemli görevi. Bu imzayla da bunu tescillemiş olduk."

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İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin ise Türkiye'de sofralarda beyaz ekmek tüketiminin yüzde 75, Gaziantep'te ise yüzde 82 seviyesinde olduğunu belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da kampanyayla tam buğday ekmeğinin yalnızca üretilmesinin değil, vatandaşlar tarafından kolaylıkla ulaşılabilir olmasının da hedeflendiğini ifade etti.