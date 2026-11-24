Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında, kamu kurumlarında sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve halk sağlığının korunması amacıyla "Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası" iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye genelinde pilot uygulama olarak Gaziantep'te hayata geçirilecek proje kapsamında; kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinde, öğrenci yurtlarında, hastanelerinde, sosyal tesislerinde ve toplu yemek hizmeti sunulan alanlarda tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca sosyal yardım kapsamında dağıtılan ekmeklerde ve toplu beslenme hizmetlerinde tam buğday ekmeğine geçiş desteklenecek.

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Uygulama ve denetim süreci yürütülecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesindeki yemekhanelerde tam buğday ekmeği tüketimini teşvik edecek, HAYDİ üretim tesislerinde ise tam buğday ekmeği üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütecek. Kampanyanın tanıtımı için duyuru ve bilgilendirme faaliyetlerine destek verecek olan Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde uygulamanın yaygınlaştırılmasını sağlayacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi, toplum sağlığının korunması ve ekmek israfının önlenmesine yönelik çalışmalarını kurumlar arası iş birliğiyle sürdürecek.

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"Sağlıklı bir vücut için sağlıklı ekmek çok önemli"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada ekmek çeşitliliğinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Modernize olma adına ekmeğin içindeki faydalı lifleri, mineralleri ve vitaminleri çıkardık. Modernleştiğimizi düşündük. Sağlıklı bir vücut için sağlıklı ekmek çok önemli. Ata tohumu çok önemli. O Mezopotamya'nın topraktan, güneşten gelen gücünü bizim sağlıklı bir vücuda dönüştürmemiz gerekiyordu. Çok büyük direnç gördük. Biz beyaz almak isteyene de bir şey demiyoruz ama çeşitlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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"Haydi ekmeklerde biz kaliteyi artırdıkça satışımız da çok yüksek, memnuniyet var"

Başkan Fatma Şahin, konuşmasının devamında vatandaşların daha uygun fiyatlarla ekmeğe ulaşabilmesi amacıyla HAYDİ Ekmek'i kurduklarını, yemek hizmeti sunulmayan anaokullarında ise çocuklara simit ve süt desteği sağladıklarını belirterek, "Geldiğimiz nokta çok sevindirici. Halktan büyük bir talep var. Çok büyük bir uzmanlık ister. Çünkü çeşitlendirmemiz gerekiyordu. Toplumun daha kaliteli ekmeği daha uygun bir şekilde, daha çeşitli bir şekilde ulaşması gerekiyordu. Haydi Ekmek'te tam buğdayı ununu kullanarak böyle ekmekleri yapıyoruz. Çok yüksek memnuniyetle büyük bir talep var. Ana okullarından yemek çıkarmayanlara şu anda haftada 3 gün tam buğday unundan simitle süt dağıtıyoruz. Şimdi Haydi Ekmekler'de biz kaliteyi arttırdıkça satışımız da çok yüksek bir memnuniyet var. Toplumda da buna dair diğer ekmekçilerde de buna dair iyiye bir iyileştirme yönünde bir gayret var. 12 yılda gelinen nokta çok önemli" dedi.

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"Türkiye yüzyılı belediyeciliğinin en önemli görevi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, Gaziantep'in tam buğday ekmeği projesinde pilot il olması yönündeki talebi üzerine çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Başkan Şahin, projenin tüm Türkiye'ye örnek olmasını dileyerek, "Şimdi bütün Türkiye'ye örnek olduk. Bu konuda örnek olmak, lider olmak, kutup yıldızı olmak. Bizi de çok onur ediyor. Halkımıza sağlıklı ekmek yedirmek, bağırsak sindirimini sağlamak ve onları hastalıktan korumak Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin en önemli görevi. Bu imzayla da bunu tescillemiş olduk" ifadelerine yer verdi.

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"Tesislerimizde yüzde 80 oranında tam buğday ekmeğine geçiyoruz"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, protokol töreninde yaptığı konuşmada çalışmanın yalnızca ekmek ve simitle değil, doğrudan insan sağlığıyla ilgili olduğunu vurgulayarak, "Niyeti eskiye dayalı bir işi konuşuyoruz. 2013 yılında bir başbakanlık genelgesi var. Tam buğday ekmeği yenmesi, yaygınlaştırılması konusunda. Gaziantep'te bizim pilot olmamıza dair incelemeler yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerini gördüğünde zaten hayran kalarak ayrıldı. İlk etapta yemekhanelerimizde, öğrenci yurtlarımızda, hastanelerimizde, sosyal tesislerimizde, iftar yemeklerinde, sosyal yardımlarda içinde ekmek bulunan sosyal yardımlarda en az yüzde 80 tam buğday ekmeğine geçiyoruz. Bunu da Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu işte halk ekmek sayesinde yapmış olacağız. Ve tesislerimiz bu anlamda altyapı olarak son derece hazır. Gaziantep'te birçok işin olduğu gibi inşallah bunun da inşallah önderi, pilotu ve Türkiye'ye göstereni olacağız. Bu noktada halkın da talebinin olması, sosyal altlığında buna müsait olması işimizi de kolaylaştıracak" açıklamasında bulundu.

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Tam buğday ekmeğinin ilimizde tüketim oranı yüzde 6"

İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılmasına yönelik protokolün önemine değinerek, "Biliyorsunuz bir tahıl ülkesiyiz ve bu tahıl ülkesinde sofralarımızı ekmek vazgeçilmez bir yer alıyor. Burada beyaz ekmek tüketimi oranı oldukça yüksek hem ülkemizde hem ilimiz özelinde. Ülkemizde yüzde 75 oranında sofralarımız da beyaz ekmek bulunurken ilimizde yüzde 82 bu oran. Tam buğday ekmeği tüketimi yine sofralarımızda Türkiye genelinde yüzde 15 iken ilimizde yüzde 6. Tükettiğimiz ekmeğin içerisinde olması gereken lifli gıda oranı ve B vitamin oranı önemli bir yer işgal ediyor aslında. Bu iş için gayret gösteren herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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"Hedefimiz halk sağlığını korumaktır"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Gaziantep'in projede pilot il olarak belirlenmesinin önemine dikkat çekerek, "Bakanlığımız başlamadan önce Sayın Bakanım, Büyükşehir Belediye Başkanı ürettikleri ekmekleri içerisinde ta geldiğinde bugüne kadar tam buğdayla ilgili hem üretimlerini hem de tüketimleriyle ilgili bütün stantlarda, panellerde görüyorduk. Bu kampanyamızın amacı tüm yerlerde üretimle beraber ulaşılabilirliğim sağlanması yani sadece vatandaşlarımıza biz tam buğday ekmeği tüketip demek yerine onların nereden alınabileceği, nerede satıldığı, ulaşımın kolaylaştırılması. Hedefimiz halk sağlığını korumaktır" ifadelerini kullandı.

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Sağlıklı beslenme ve ekmek israfının önlenmesi hedefleniyor

Kamu kurumlarında ekmeğin menülere uygun miktarda dahil edilmesi ve tam buğday ekmeğinin tercih edilmesiyle sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Kampanya kapsamında tam buğday ekmeği tüketiminin artırılmasının yanı sıra ekmek israfının önlenmesine yönelik farkındalık çalışmaları da yürütülecek.

Beyaz buğday ununa belirli oranlarda tam buğday unu ilave edilerek üretilen, lif oranı yüksek ve renk koyulaştırıcı katkı maddesi içermeyen ekmeğin yaygınlaştırılması sağlanacak. Üretim aşamasında besin değerlerini koruyan un ve ekmek standartlarının gözetilmesi, sağlıklı ürün tüketiminin teşvik edilmesi de kampanyanın temel hedefleri arasında yer alacak.