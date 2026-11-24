Kaza, sabah saatlerinde, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa M. (21) yönetimindeki 27 AUM 643 plakalı hafif ticari araç ile Abbas Ş. (60) idaresindeki 17 RF 777 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlardaki toplam 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Nurdağı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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