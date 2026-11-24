Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep Valiliği'ndeki törende İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programı, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle devam etti.

Etkinliğe, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Aday öğretmenlerin yemin ettiği törende, öğretmen ve öğrencilerden oluşan koro sahne aldı.

Program, tiyatro gösterisiyle sona erdi.

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- Şanlıurfa

Şanlıurfa'daki tören, Şehit Hasan Hüseyin Çalışkan İlkokulu'nda çelenk sunma programıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programı, Vali Hasan Şıldak'ın katılımıyla Milli Eğitim Konferans Salonu'nda devam etti.

Programda, kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğretmenler tarafından hazırlanan müzikli tiyatro oyunu sahnelendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, buradaki konuşmasında öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'nın inşasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, öğretmenlerin emeklerinin karşılığını bulması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi için yürütülen çalışmalara değindi.

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Kökrek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde süren program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası öğretmenler korosunun müzik dinletisi ve aday öğretmenlerin yemin töreniyle sona erdi.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, ilçe belediye başkanları ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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- Kilis

Kilis'teki törende İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde devam etti.

Şiirlerin okunduğu programda emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdim edildi.

Program, yeni atanan öğretmenlerin yemin töreniyle sona erdi.

- Malatya

Malatya'da düzenlenen törende de İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam eden programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

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Öğretmenler Korosu'nun müzik dinletisinin ardından çeşitli gösteriler sunuldu.

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.