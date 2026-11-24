Gaziantep’in Araban ilçesinin yeni Kaymakamı Hasan Burak Bilir ilçedeki görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16 Kasım 2026 tarihli ve 122824 sayılı onayı ile Araban ilçesi Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Hasan Burak Bilir, ilçedeki görevine başladı.

1995 yılında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Hatay’da tamamladı. 2017 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2021 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hâlen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara destek amacıyla koordinatör kaymakam olarak Hatay ili Antakya ilçesine görevlendirildi ve yaklaşık 7 ay süreyle bölgede görev yaptı. Kırıkkale Sulakyurt ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yaptı.