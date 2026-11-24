Gaziantep'te protokol üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin fedakarlıklarıyla geleceğe ışık tuttuğunu belirtti.

Çeber, mesajında Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vefat eden öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, görevini sürdüren ve emekli olan öğretmenlere sağlık, mutluluk ve başarı diledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de öğretmenlerin nesillerin geleceğini şekillendirdiğini belirtti.

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Şahin, mesajında öğretmenlerin insan yetiştirdiğini, hayata yön verdiğini ve iyiyi, doğruyu, güzeli öğrettiğini belirterek, geçmişten bugüne hayatlarına dokunan ve emek veren öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ile diğer kurum ve kuruluş müdürleri de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.