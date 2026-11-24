HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na (COP31), Mavi Bölge’de 3, Yeşil Bölge’de 20 olmak üzere toplam 23 projeyle katıldı. HKÜ, projelerinin yanı sıra iklim diplomasisi, sürdürülebilir kalkınma ve kadınların iklim politikalarındaki liderliğine yönelik çalışmalarıyla da konferansta yer aldı.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, üniversitelerin iklim eyleminde önemli sorumluluk üstlendiğini belirterek, bilimsel çalışmaların günlük yaşamda karşılık bulmasının önemine dikkati çekti. Üniversitede farklı disiplinlerden akademisyenlerin su verimliliği, atıkların yeniden değerlendirilmesi ve çevre eğitimi gibi konularda çalışmalar yürüttüğünü aktaran Küçükerdoğan, “Bizim için önemli olan, bu çalışmaların yalnızca bilimsel yayınlarda kalmaması; insanlara, yaşadığımız şehre ve çevreye fayda sağlamasıdır. COP31’de 23 projeyle bulunmamızı bu açıdan çok değerli görüyorum. Burada yalnızca projelerimizi tanıtmıyoruz, Gaziantep’te üretilen bilginin dünyanın farklı yerlerindeki çalışmalarla buluşmasını da sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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HKÜ REKTÖRÜ İKLİM DİPLOMASİSİ VE KADIN LİDERLİĞİ TOPLANTISINA KATILDI

Küçükerdoğan, COP31 Mavi Bölge’de düzenlenen “Kadınların Öncülüğünde Dönüşüm: Kadın Liderliğiyle Küresel İklim Ekonomisini Yeniden Şekillendirmek” başlıklı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de yer aldığı toplantıda kadınların iklim diplomasisindeki temsili, yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve karar alma mekanizmalarındaki rolü ele alındı. Küçükerdoğan, iklim krizinden kadınların daha fazla etkilendiğini ancak iklim politikalarının oluşturulduğu karar mekanizmalarında yeterince temsil edilmediklerini vurguladı.

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HKÜ ÖNCÜLÜĞÜNDE İKLİM BİLİM KADIN 2035 DEKLARASYONU SUNULDU

HKÜ’nün ev sahipliğinde COP31 Mavi Bölge Perge Salonu 4’te gerçekleştirilen 'İklim Bilim Kadın 2035' programında Küçükerdoğan, 'İklim Bilim Kadın 2035 Deklarasyonu'nu sundu. Sunumunda iklim krizinin yalnızca çevresel bir sorun olmadığını, aynı zamanda bir adalet ve eşitlik meselesi olduğunu dile getiren Küçükerdoğan, iklim kaynaklı afetlerin kadınların çalışma hayatındaki güvencesizliğini artırdığını, su kıtlığının ise bakım sorumluluklarını ve kadınların bu işlere ayırdığı zamanı yükselttiğini anlattı.

HER YIL BİN KIZ ÖĞRENCİYE İKLİM, BİLİM, TARIM VE ENERJİ EĞİTİMİ HEDEFİ

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Deklarasyonun öne çıkan hedeflerinden birinin kız öğrencilerin iklim, bilim ve teknoloji alanlarında desteklenmesi olduğunu belirten Küçükerdoğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi liderliğinde sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kamu ve özel sektör kuruluşlarının iş birliğiyle her yıl bin kız öğrencinin iklim, bilim, tarım ve enerji alanlarında eğitilmesini önerdiklerini ifade etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTYAPI VE ULAŞIM PANELİ DÜZENLENDİ

COP31 kapsamında Kalyon İnşaat tarafından 'Güzergâh Seçiminden Başlayan Sürdürülebilirlik: Doğa, Toplum ve İklime Duyarlı Altyapı' başlıklı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü HKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şafak Tercan’ın üstlendiği panelde, altyapı projelerinde çevresel ve toplumsal etkilerin gözetilmesi, sürdürülebilir güzergâh seçimi ve iklim dostu ulaşım yaklaşımları ele alındı.

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YEŞİL BÖLGE’DE 20 PROJE TANITILDI

HKÜ, COP31 Yeşil Bölge’de 20 projeyle yer aldı. Bu projeler arasında 'Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Kampüsü', 'Entegre Sıfır Atık ve Kaynak Verimliliği' ile 'İklime Dirençli ve Döngüsel Kampüs Su Yönetimi' çalışmaları öne çıktı. Gıda güvenliği, yeşil kimya, kuraklık araştırmaları ve çevre eğitimi de üniversitenin tanıttığı çalışma alanları arasında yer aldı.